Sono state annunciate le materie della seconda prova della maturità

30 January 2020 – 14:49

(Foto: Roberto Monaldo / LaPresse)Il ministro della scuola Lucia Azzolina ha annunciato oggi, utilizzando le Stories di Instagram, le materie su cui verterà la seconda prova dei maturandi di quest’anno. L’esame, che come vi avevamo annunciato cambierà ancora una volta rispetto a quello del 2019, riguarderà quest’anno circa 500 mila studenti. “Ragazze e ragazzi, eccoci qui, oggi è il giorno in cui conoscerete esattamente le materie della seconda prova. So che le aspettavate con impazienza perché mi avete scritto in tantissimi. Voglio essere io personalmente a dirvi quali saranno alcune di queste materie, le altre le troverete sul sito del ministero dell’Istruzione” ha detto la ministra in diretta sul social, iniziando a svelare l’elenco. Al contempo, però, il sito del ministero dell’Istruzione non era funzionante, come hanno segnalato molti utenti in rete. Nel decreto pubblicato oggi vengono individuate anche le materie affidate ai commissari esterni.

Smartphone alla mano, gli studenti hanno scoperto che la seconda prova scritta sarà, come il 2019, multidisciplinare, fatta eccezione per i corsi di studio che hanno una sola disciplina caratterizzante. Il Miur ha pubblicato una pagina apposita in cui consultare tuttie le specifiche in base all’indirizzo. In generale ci sarà greco e latino al liceo classico, matematica e fisica allo scientifico. Al linguistico lingua e cultura 1 e 3. Diritto ed economia politica e scienze umane sono invece le materie della seconda prova scritta della maturità per il liceo delle Scienze umane, opzione Economico-sociale.

Per l’indirizzo enogastronomia e ospitalità alberghiera, articolazione enogastronomia, le materie della seconda prova saranno Laboratorio di servizi enogastronomici-cucina e Scienza e cultura dell’alimentazione. All’istituto per i servizi per l’agricoltura, i ragazzi avranno valorizzazione delle attività produttive e legislazione di settore ed economia agraria e dello sviluppo territoriale. Al tecnico per il turismo ci saranno discipline turistiche e aziendali e lingua inglese. Al tecnico indirizzo informatica, bisognerà prepararsi invece su sistemi e reti e informatica.

Il colloquio orale

“Per conoscere tutte le altre materie collegatevi con il nostro sito dove trovate anche le prime informazioni sulla prova orale”, ha proseguito Azzolina. Quest’anno, infatti, non ci sarà, all’inizio del colloquio, il sorteggio fra tre buste, previsto invece nel 2019 per dare avvio alla prova: “La vostra commissione” – ha spiegato la ministra – “predisporrà il materiale da cui far partire il vostro orale che valorizzerà al massimo il vostro percorso di studi”. Vale la pena ricordare che il colloquio sarà comunque pluridisciplinare. Il materiale di partenza potrà essere un testo, un documento, un’esperienza, un progetto, un problema. Il lavoro dei commissari si baserà quindi su quanto studiato dai maturandi durante il loro percorso. Farà fede il documento predisposto dai docenti di classe.

