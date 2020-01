Riconoscimento facciale: niente ban dall’Europa

30 Gennaio 2020 – 19:48

La Commissione Europea non impedirà l’installazione di sistemi per il riconoscimento facciale nei luoghi pubblici come ipotizzato di recente.

The post Riconoscimento facciale: niente ban dall’Europa appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico