Le novità in arrivo a febbraio su Amazon Prime Video

30 January 2020 – 14:56

A febbraio Amazon Prime Video punta tutto su Hunters, serie tv di grande prestigio con Al Pacino nei panni di un cacciatore di nazisti. Arrivano anche i nuovi episodi di titoli romantici e sportivi, oltre a un gran numero di commedie italiane (da Carlo Verdone a Leonardo Pieraccioni).

Commedie italiane – film, disponibili dal 1° febbraio



Dopo i recenti annunci in fatto di produzioni tutte italiane, Prime Video ha siglato accordi di distribuzione anche di numerosi film nostrani, in particolare per quanto riguarda le commedie. In attesa della serie Vita da Carlo, Carlo Verdone avrà una collezione dei suoi film, fra cui Gallo Cedrone e Sono pazzo Di Iris Blond. Lo stesso vale per Leonardo Pieraccioni, con un ciclo di film che comprendono Io & Marilyn e Una Moglie bellissima.

All or Nothing: The Philadelphia Eagles – nuova stagione, dal 7 febbraio



È trascorsa una stagione dalla prima vittoria del Super Bowl e a Philadelphia le aspettative sono di nuovo alte: Carson Wentz, l’attaccante Pro Bowl Zach Ertz e i coraggiosi difensori Malcolm Jenkins, Fletcher Cox e Brandon Graham daranno il massimo per riportare a casa il Trofeo Lombardi. Tutto questo nella nuova stagione della serie sportiva All or Nothing, ancora una volta dedicata alla squadra di football dei Philadephia Eagles.

Pequeñas coincidencias – seconda stagione, dal 15 febbraio



La prima produzione originale spagnola di Prime Video, Pequeñas coincidencias torna con gli episodi della seconda stagione. La serie segue la problematica storia d’amore fra due persone che mai avrebbero pensato di mettersi insieme: da una parte uno chef scapolo incallito, la cui vita cambia quando a casa sua si trasferisce il fratello divorziato, e dall’altra una stilista di abiti da sposa che non riesce a trovare una relazione stabile.

Hunters – prima stagione, dal 21 febbraio



È l’attesa serie creata da David Weil e prodotta dal premio Oscar Jordan Peele. Hunters vede come protagonista assoluto il grande attore Al Pacino. La storia, ambientata nella New York del 1977, verte attorno a un gruppo di persone, chiamati i Cacciatori, che operano con l’obiettivo di scovare gli ufficiali nazisti che hanno trovato rifugio in America e tentano in gran segreto di cospirare per la creazione di un Quarto Reich. Nel cast anche Logan Lerman, Jerrika Hinton, Josh Radnor, Kate Mulvany, Tiffany Boone, Greg Austin e Lena Olin.

