iOS 13.3.1 è disponibile, ecco perché aggiornare

30 Gennaio 2020 – 9:43

(Foto: Apple)Dopo circa un mese di test eseguiti dagli sviluppatori, è finalmente disponibile la versione 13.3.1 di iOS – e iPadOS per gli utenti iPad – che aggiunge importanti novità. Infatti, come già anticipato durante i giorni precedenti, l’aggiornamento introduce l’interruttore virtuale – disponibile nel menù Servizi di localizzazione – che ci consente di disattivare il chip a banda larga U1 definitivamente su iPhone 11, tutelandoci da eventuali localizzazioni non autorizzate.

Buone notizie anche per coloro che utilizzano spesso FaceTime per effettuare videochiamate con i cari, infatti, l’update risolve un bug che faceva utilizzare la fotocamera ultra-grandangolare posteriore anziché quella con grandangolo. In aggiunta, ci sono soluzioni per CarPlay e il suono distorto durante le chiamate su alcuni veicoli e per la funzione Tempo di utilizzo che è stata migliorata sistemando un problema per l’opzione Limitazioni comunicazione che consentiva di aggiungere un contatto anche senza inserire il codice di protezione.

Non mancano ottimizzazioni per l’app Mail, la connettività wi-fi e la fotocamera degli iPhone 11 e iPhone 11 Pro, e l’elenco completo delle migliorie introdotte da iOS 13.3.1 è consultabile sul sito ufficiale di Apple o direttamente nella sezione Generali > Aggiornamento software presente tra le impostazioni di iOS. Se avete intenzione di sfruttare sin da subito il nuovo aggiornamento, non resta che procedere all’installazione, ricordando però, che è buona abitudine farla precedere da un backup completo del dispositivo.

