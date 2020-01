Intesa e Cisco per il rapporto banca-clienti

30 Gennaio 2020 – 13:48

Partnership siglata tra Intesa Sanpaolo e Cisco: le soluzioni di quest’ultima per migliorare il rapporto tra la banca e i suoi clienti.

