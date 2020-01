Il Baby Yoda a grandezza naturale che vorrete subito

30 January 2020 – 17:39

Quando lo scorso novembre la piattaforma di streaming Disney+ debuttava con The Mandalorian, la necessità di mantenere il segreto su uno dei colpi di scena più eclatanti della serie, ovvero la presenza del personaggio noto come Baby Yoda, aveva impedito di produrre il relativo merchandising. Ma, come c’era da aspettarsi, non appena il buffo personaggio, ufficialmente noto come “The Child”, ha fatto la sua comparsa sullo schermo, tutti sono impazziti per via della sua pucciosità. La frenesia alimentata da meme e gif sul web aveva portato alla fine dell’anno a cercare disperatamente gadget, pupazzi e altri oggetti a lui dedicati, ancora prima che fossero effettivamente disponibili. Col passare dei mesi, però, stanno spuntando sempre più occasioni d’acquisto.

Ultima in ordine di tempo è una novità che “tenterà” i fan più accaniti: l’azienda americana Sideshow Collectibles, infatti, ha realizzato una statua in scala 1:1 di Baby Yoda. L’action figure, alta più di 40 centimetri, è estremamente realistica, con tanto di vestito di iuta e capelli spelacchiati sulla testa. Per aumentare la somiglianza con il personaggio della serie, tiene in mano il pomello rotondo di una leva del Razor Crest, astronave del Mandaloriano, dettaglio che solo chi ha già visto tutti gli episodi potrà apprezzare fino in fondo. Sfortunatamente anche il prezzo del “gadget”, che include un piccolo piedistallo nero, è in linea con il suo aspetto iperdettagliato: 350 dollari.

Se avete intenzione di lanciarvi nell’acquisto, sappiate però che dovrete attendere un bel po’: questi esemplari di Baby Yoda saranno disponibili, prenotandoli ora, solo nella seconda metà dell’anno, con una consegna prevista (almeno negli Stati Uniti) fra agosto e ottobre prossimi. Meno paziente, invece, dovrà essere chi vorrà vedere finalmente anche in Italia The Mandalorian, la prima serie tv legata al mondo di Star Wars: tutti gli otto episodi saranno disponibili al debutto di Disney+ nel nostro Paese, che avverrà il prossimo 24 marzo; mentre la seconda stagione è già prevista per l’autunno 2020.

The post Il Baby Yoda a grandezza naturale che vorrete subito appeared first on Wired.

Fonte: Wired