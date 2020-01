Ecco a voi lo scatto del Sole più dettagliato di sempre

30 January 2020 – 14:36

(foto: Nso/Aura/Nsf)Uno scatto senza precedenti, quello che ritrae il turbolento plasma in ebollizione sulla superficie del Sole. A catturarlo sono stati i potenti occhi del Daniel K Inouye Solar Telescope (Dkist), parte dell’osservatorio di Haleakala alle Hawaii, messo a punto dalla National Science Foundation (Nsf) e gestito dalla Association of Universities for Research in Astronomy (Aura). Ecco a voi lo scatto di debutto del telescopio solare più grande del mondo. “Da quando abbiamo cominciato a lavorare su questo telescopio terrestre, abbiamo atteso con impazienza le prime immagini”, ha spiegato France Córdova, direttore del Nsf. “Ora possiamo condividere queste immagini, le più dettagliate del nostro Sole fino ad oggi”. Dopo questi primi scatti, il Dkist sarà ufficialmente operativo, e quindi pronto per iniziare a lavorare, tra circa sei mesi.

Con il suo specchio primario, del diametro di ben 4 metri, il Dkist è posizionato sulla vetta dell’isola hawaina di Maui, a circa 3mila metri di quota. Il telescopio, oltre a servirsi di specchi deformabili per compensare le distorsioni create dell’atmosfera della Terra, richiede potentissimi sistemi di raffreddamento, come circa 18 chilometri di tubazioni con refrigerante, per poter dissipare l’enorme quantità di calore che viene raccolta dal suo specchio principale. Il suo compito sarà quello rilevare con un dettaglio e una precisione senza precedenti i processi che regolano le reazioni termonucleari e che incanalano l’energia sotto forma di idrogeno dal cuore del Sole fino alla regione più esterna della sua atmosfera, la corona. “Il telescopio sarà in grado di mappare i campi magnetici all’interno della corona del Sole, dove si verificano eruzioni solari che possono avere un forte impatto sulla vita terrestre”, prosegue Córdova. “Migliorerà la nostra comprensione di ciò che guida il tempo meteorologico spaziale e alla fine aiuterà i meteorologi a prevedere le tempeste solari”.

I ricercatori, infatti, sperano che focalizzandosi sulle strutture simili a cellule come quelle mostrate nell’immagine, ciascuna delle dimensioni del Texas, possano riuscire finalmente a capire i meccanismi che fanno sì che il Sole generi i potenti brillamenti nello Spazio, responsabili potenzialmente dei danni a satelliti, reti elettriche e varie comunicazioni sulla Terra. Ricordiamo, infatti, che ogni 11 anni circa l’attività della nostra stella raggiunge un massimo, che si manifesta con un aumento delle macchie solari e, occasionalmente, alcuni potenti fenomeni, come appunto i brillamenti, in grado di sprigionare esplosioni di energia. Informazioni preziose, quelle provenienti dal Dkist, che potrebbero aiutare la comunità scientifica a prevedere questi violenti eventi con un anticipo di giorni, anziché minuti. Inoltre, il Dkist proverà a risolvere anche il mistero del perché la corona, che raggiunge temperature di oltre un milione di gradi centigradi, sia molto più calda della superficie del Sole e quale sia il processo alla base del vento solare.

Il Dkist non sarà solo. Ricordiamo, infatti che a collaborare con il telescopio più grande del mondo ci saranno anche la sonda Parker della Nasa, lanciata nel 2018 per immergersi nell’atmosfera del Sole e, e il Solar Orbiter dell’Agenzia spaziale europea (Esa), che sarà lanciato il mese prossimo per monitorare la nostra stella alle alte latitudini. Tre importanti iniziative di osservazione solare che avranno lo scopo di allargare le frontiere della ricerca e migliorare la capacità degli scienziati di prevedere il clima spaziale.



