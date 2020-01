Coronavirus: chiusi gli uffici di Google in Cina

30 Gennaio 2020 – 19:48

Anche il gruppo di Mountain View, come misura precauzionale, ha deciso di sospendere l’attività dei propri uffici sul territorio cinese.

