Amy Schumer e Goldie Hawn si raccontano usando Google

30 January 2020 – 18:03

Sembra un passaggio di consegne generazionale: l’attrice icona di qualche decennio fa incontra sul grande schermo l’attrice più giovane e ugualmente talentuosa. Succede in questo video tra Amy Schumer e Goldie Hawn, che hanno recitato nella commedia Snatched (il titolo italiano – molto elegante, va detto – è Fottute!); madre e figlia, sul grande schermo, si imbarcavano per un viaggio non privo di sorprese in Ecuador.

In questa Autocomplete Interview – sapete come funziona, vero? – l’attrice e la comica si raccontano al loro pubblico. Gli utenti di Google, a quanto sembra, vogliono sapere cosa mangia la deus ex machina di Comedy Central, e lei con un certo candore ammette “di tutto”. Più articolata la risposta sul tema di Hawn, che sulla West Coast si ciba di tanta verdura, ma anche di ostriche e vino.

Anche le origini delle due attrici interessano al pubblico: Hawn sintetizza il tutto brillantemente dicendo che entrambe condividono, per capirci, “a sort of Ashkenazi kind of thing”. L’attrice premio Oscar è anche creatrice di una fondazione per bambini, che prende il nome di MindUp. Il momento più esilarante di questa Autocomplete è però soltanto uno: quando Amy Schumer risponde alla domanda “per cosa Amy Schumer è famosa”: non vi roviniamo la sorpresa.



The post Amy Schumer e Goldie Hawn si raccontano usando Google appeared first on Wired.

Fonte: Wired