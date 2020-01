Google Translate presto funzionerà da interprete: trascriverà discorsi in tempo reale

29 Gennaio 2020 – 20:28

L’ultima funzionalità di Google Translate annunciata dalla casa di Mountain View permetterà al traduttore di trascrivere interi discorsi in tempo reale in una lingua a scelta, migliorandosi man mano che vengono pronunciati passaggi chiave che aiutano a comprenderne il senso. La novità è ancora in fase di test ma arriverà in futuro su smartphone.Continua a leggere



Fonte: Fanpage Tech