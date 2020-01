Gli effetti del coronavirus sull’economia globale

29 January 2020 – 11:29

(Photo by JUSTIN TALLIS / AFP) (Photo by JUSTIN TALLIS/AFP via Getty Images)Il coronavirus, l’epidemia che in Cina ha portato le autorità a mettere in quarantena l’intera città di Wuhan, da dove il virus si sarebbe propagato, è diventato un’allerta globale. Ma l’emergenza non è soltanto circoscritta all’ambito sanitario, e inizia a produrre effetti importanti anche sull’economia, perché i mercati internazionali stanno reagendo alle contromisure prese dal governo cinese e da quelli degli altri paesi in diversi settori, dal turismo al commercio.

Gli effetti sulla Borsa

In primo luogo ci sono gli effetti diretti sulla città di Wuhan, metropoli da oltre 11 milioni di abitanti e diventata negli anni uno dei centri propulsori degli investimenti cinesi sulle nuove tecnologie e l’industria pesante. I tassi di crescita sono stati qui superiori alla media nazionale, arrivando a sfiorare il 7,8% nel 2019 dopo l’8% del 2018. L’isolamento completo della città rappresenta quindi un duro colpo per la produzione, ed è destinato a tradursi in un calo generale dei consumi, delle importazioni e delle esportazioni.

Poi ci sono gli effetti più ampi sull’intera Cina. Le Borse di Shanghai e Hong Kong resteranno chiuse fino al prossimo 3 febbraio proprio a causa dell’allarme legato al coronavirus, con effetti sui titoli delle società quotate. Sul piano internazionale, invece, la borsa di Tokyo continua a riportare una situazione di sofferenza mentre le borse europee e quella americana, dopo il calo dello scorso 27 gennaio, che ha visto un crollo medio del 2% su tutti i principali listini internazionali proprio a causa delle paure degli investitori, sembrano ora recuperare terreno.

Ad ogni modo, secondo Shaun Roache, capo economista di Standard & Poor’s per la regione Asia-Pacifico, uno degli effetti principali potrebbe essere legato a un crollo dei consumi da parte dei cinesi stimato attorno al 10% soprattutto nei settori relativi turismo e agli acquisti, il che si tradurrebbe in una contrazione del Pil cinese dell’1,2%, come riporta Il Sole 24 Ore.

Lusso

Il mercato del lusso è tra i più colpiti. Le azioni del colosso Lvmh guidato da Bernard Arnault, che possiede alcuni dei marchi più apprezzati dai nuovi ricchi cinesi, in un primo momento hanno perso oltre il 5% ma sono ora in ripresa, così come i titoli di altri grandi firme, tra cui Ferragamo e Prada, che stanno riguadagnando terreno.

Turismo e viaggi

Pesanti ripercussioni si sono viste anche sulle compagnie aeree internazionali. Le azioni di EasyJet, per esempio, hanno perso il 4,6% e International Consolidated Airlines il 4,3%. Male anche AirFrance (-4,5%) e soprattutto Lufthansa, che è arrivata a perdere fino al 5,2% nella giornata del 28 gennaio. British Airways ha bloccato tutti i voli verso la Cina.

Secondo quanto riportato da Bloomberg, inoltre, la Casa Bianca starebbe ora valutando l’ipotesi di un blocco temporaneo di tutti i voli tra Stati Uniti e Cina, proprio per evitare che si possano verificare ulteriori casi di contagio, e il Dipartimento di Stato americano ha anche invitato i cittadini americani a valutare la possibilità di annullare i propri viaggi nel paese asiatico se non strettamente necessari.

Dall’altra parte ci sarà un effetto anche sul turismo dei visitatori cinesi negli Stati Uniti. Secondo le stime del sito Statista, nel 2019 il numero di turisti cinesi è stato di circa 2,8 milioni di persone, con un impatto importante per l’economia del paese. Ma con un possibile blocco totale dei viaggi le ripercussioni si faranno certamente sentire.

Grandi compagnie

Anche le grandi compagnie cominciano a ridurre i contatti diretti con la Cina a causa della situazione di emergenza legata al virus.Facebook ha invitato i suoi impiegati a evitare viaggi non necessari verso la Cina e ha chiesto ai suoi dipendenti che hanno viaggiato in quel paese di lavorare da casa, come riporta Reuters. Allo stesso modo, il colosso bancario europeo Hsbc ha bloccato tutti i viaggi dei suoi dipendenti verso Hong Kong per le prossime due settimane e verso l’intera Cina fino a nuove notizie.

Ma anche le aziende internazionali con sede in Cina stanno prendendo contromisure. Secondo quanto riportato da Npr, Starbucks ha chiuso oltre 2mila punti vendita nel paese, in accordo con le autorità locali, per evitare che possano diventare luoghi di contagio. Una decisione simile ha preso anche McDonald’s. Disney, invece, ha chiuso il suo Resort a Shanghai, che accoglie ogni anno circa 12 milioni di visitatori, in attesa di nuove disposizioni da parte delle autorità. Toyota ha annunciato lo stop della produzione negli stabilimenti cinesi.

The post Gli effetti del coronavirus sull’economia globale appeared first on Wired.

Fonte: Wired