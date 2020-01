Elly Schlein ha vinto perché è di sinistra e non sbanda al centro per strizzare l’occhio alla destra

29 January 2020 – 11:58

Elly Schlein (Foto: Roberto Brancolini/Fotogramma)Adesso ne parlano per i numeri, quelle 22mila preferenze raccolte in Emilia-Romagna che sarebbero un record anche su scala nazionale. Eppure la stoffa di Elly Schlein è evidente da tempo. Fondamentalmente perché fa quello che tutti chiedono a un’autentica esponente di sinistra nel 2020: parlare chiaro, con la forza tranquilla delle domande giuste. È andata a prendere, con la sua lista “Coraggiosa” – perché ce ne vuole di coraggio di questi tempi per alzare la testa e professarsi ecologisti, progressisti, femministi – una parte dei voti di chi in Emilia-Romagna voleva votare Stefano Bonaccini ma non sopportava il Pd. Ha fatto un passo nella sua terra, prima di lanciarsi in una sconclusionata avventura nazionale, lei che veniva dall’Europarlamento. Ma è chiaro che se c’è una testa a cui la sinistra debba affidarsi il prima possibile, quella è la sua.

“Siamo con Minniti o con Bartolo? Cosa facciamo sull’accoglienza dei migranti? Da che parte stiamo? La gente vuole saperlo con chiarezza. Il Pd deve avere più coraggio, e smetterla di guardare solo al centro” si chiede oggi su Repubblica. E questo è il suo primo asso: niente paura. Dopo anni di bofonchiamenti, di pseudproposte incomprensibili, di cerchiobottismi da orticaria, si sentono messaggi precisi, inequivocabili, onesti.

Il secondo punto è battere, ma per davvero, sulle battaglie che contano: l’emergenza climatica, la crescita delle disuguaglianze, il diritto alla casa, quello al trasporto gratuito per i giovani fino a 25 anni, a un lavoro dignitoso anche tornando alla cura del territorio. E poi l’antirazzismo e l’inclusione sociale, il sostegno alla non autosufficienza, il regionalismo cooperativo e solidale. Bisognerà capire in che modo questi comandamenti, come sempre impossibili da non condividere, troveranno concretezza prima con i due consiglieri al consiglio regionale e poi, chissà, in un percorso nazionale. Intanto Schlein ha rimesso in moto un muscolo che nella sinistra sembrava atrofizzato: quello della mobilitazione, per certi versi perfino al di là del voto (perché forse Coraggiosa poteva andare ancora meglio, considerato il successo personale della capolista). Un po’ come le sardine, solo che lei ha pure i contenuti.

Italiana, americana per parte di padre, svizzera di nascita, già al Parlamento europeo, con una storia famigliare dolorosa e avvincente: ci sono identikit che parlano da soli, e l’Italia di personalità così ne ha avute poche. Si chiamano “inspiring leader”, leader ispiranti. Siamo abituati ad andarli a cercare all’estero, certi profili, direi certe carature, ma stavolta quel diamante ce l’abbiamo a Bologna. Anche il percorso politico, rispetto alla stragrande maggioranza della classe dirigente nostrana, non è paragonabile: due campagne da volontaria e coordinatrice per Barack Obama fra 2008 e 2012, la laurea in giurisprudenza, l’impegno nel Pd (OccupyPd) all’epoca dei 101 franchi tiratori contro Prodi presidente della Repubblica, il sostegno a Pippo Civati, appunto Bruxelles. E ancora il passaggio a Possibile, la battaglia per un fronte unitario alle scorse europee e la scelta di non ricandidarsi per puntare alla battaglia locale. In quell’area di centrosinistra c’è un po’ di tutto, perfino Diem25 del cavallo pazzo Varoufakis, non esattamente il massimo per un elettore di centrosinistra moderato. E qui ovviamente verranno i problemi.

No, non solo perché in molti faranno la corte a Elly Schlein. A dire il vero, forse non ne riceverà neanche troppa, perché di coraggio in giro, specie nel Pd, non ce n’è poi molto. E in questo paese chi spicca, eccelle, chi viaggia più veloce degli altri viene scientificamente mortificato dall’apparato, anche quello che sentirebbe più affine. D’altronde, e sarebbe giusto, magari neanche la desidera: “fare la corte” è sbagliata perfino come espressione. Morta, maschilista, desueta, passiva. Il punto è che se fossi in lei non saprei adesso da che parte andare. Da un lato c’è ancora il percorso dal basso, della sinistra per così dire storicamente marginale, delle associazioni, della mobilitazione: continuare l’impegno, di solito ingrato come lei stessa ha provato alle europee del 2019, di riunire un’area di cui c’è bisogno ma che da tempo non ha più connotati riconoscibili, per cui superare il 5% è un miraggio e che alle solite infatuazioni dei primi mesi rifila puntualmente l’ennesimo bouquet di microscissioni. Dall’altra tornare nel Pd zingarettiano, quello che dovrà aprirsi a tutti, ai non iscritti, alla trituratissima società civile, e tuffarsi in una massacrante campagna di partito – che giocoforza la allontanerà dai suoi temi d’interesse – per salvare una creatura molliccia e senza fascino innestando il suo dna? Bon courage, Elly.

