Edicole, giornali e librerie: la crisi senza fine del mercato editoriale

29 January 2020 – 11:45

Negli ultimi 15 anni, le edicole italiane sono passate da 42 mila a 26 mila. In media, nel 2019, hanno chiuso 4 edicole al giorno. E 6 edicole italiane su 10 realizzano utili inferiori ai 10mila euro annui.

È lo specchio della crisi dell’editoria, che sta costringendo migliaia di addetti a lasciare abbassate le saracinesche o, nel migliore dei casi, a diversificare la propria attività vendendo souvenir, biglietti dei trasporti e quant’altro. Confrontando gli ultimi dati sulle vendite dei giornali, relativi a novembre 2019, con i dati del 2013, il quadro è impietoso. Praticamente tutti i quotidiani hanno riportato crolli percentuali in doppia cifra, che superano anche il 50% in certi casi. Certamente sono cambiate le abitudini degli italiani, che tendono a informarsi più che altro sulle edizioni online, ma non è solo questo. Gli edicolanti sono stati lasciati soli, come se non ci si rendesse conto che togliere l’ultima pedina delle filiera significhi di fatto azzoppare la filiera stessa.

foto GettyÈ proprio per questo che stasera, mercoledì 29 gennaio, si terrà un evento dalla forte carica simbolica, la “notte delle edicole”. Il Sinagi (Sindacato nazionale giornalai) ha organizzato l’apertura di un edicola fino a tarda sera in ciascuna delle principali città italiane, una ventina in totale. Qui accorreranno gli addetti al settore, ma anche comuni cittadini interessati a salvare il destino di questi luoghi storici, simbolo di socialità e cultura. L’obiettivo è quello di sensibilizzare sul danno causato dalla costante moria delle edicole, che non sono spazi superati come si vuole far credere, ma pedine fondamentali nella geografia urbana.

“Continueremo la raccolta delle firme dei cittadini per l’appello al Presidente della Repubblica e al Presidente del Consiglio, per destinare alle edicole una parte consistente del finanziamento pubblico per l’editoria. E speriamo di parlare agli editori, che ancora non vogliono capire che i giornali non si possono salvare senza aiutare le edicole“, ha sottolineato Giuseppe Marchica, segretario nazionale del Sinagi. In effetti, ogni chiusura di edicola ha un impatto decisivo sulla vendita dei giornali. Pensiamo ai centri di piccole dimensioni, dove la chiusura di questi spazi si traduce automaticamente nell’impossibilità per i cittadini di acquistare quotidianamente il giornale. Difficilmente si prenderà l’automobile e si percorreranno chilometri per farlo, dunque la chiusura porterà a una riduzione del fatturato per editori che già non se la passano bene.

La chiusura delle edicole è dunque causa e conseguenza del momento buio dei giornali, ma a influire c’è anche la questione della distribuzione. Gli edicolanti devono interfacciarsi con una vera e propria giungla, edicole che vengono volutamente tagliate per la loro posizione fuori mano, ordini che arrivano in ritardo o sbagliati e con un aumento spesso poco trasparente dei costi delle consegne che influisce ulteriormente sui già bassi ricavi giornalieri. Tutti questi aspetti vanno gestiti dagli edicolanti in contemporanea all’afflusso dei clienti, causando non pochi problemi e riducendo dunque la qualità del servizio offerto. In un momento già difficile per il settore, a uscirne compromessa è la fidelizzazione del cliente.

Eppure succede ad esempio che in Lazio, con i 3 milioni stanziati nel bando per “sostenere i luoghi della cultura aiutandoli ad affrontare le sfide dell’innovazione”, vengano escluse proprio le edicole, private di un intervento pubblico necessario per poter provare a risollevarsi e modernizzarsi nei servizi, stando al passo con i tempi che cambiano.La notte delle edicole vuole allora accendere i riflettori su un mondo che diamo per scontato, ma che sta morendo. Ci renderemo conto troppo tardi che non possiamo farne a meno. Le edicole sono spazi necessari, fornitori di cultura e di pluralità informativa. La stessa moria sta interessando le librerie in Italia, in cinque anni hanno chiuso i battenti in 2300 e prendendo in considerazione solo Roma, dal 2007 al 2017, sono 223 quelle che da un giorno all’altro non hanno più alzato le saracinesche.

La stampa, l’editoria, non possono essere sottoposte a censura, dice la Costituzione italiana. In un paese dove in molte aree rurali migliaia di comuni vivono senza internet e dove la metà della superficie nazionale non è coperta dall’internet veloce, la morte delle edicole e delle librerie si traduce di fatto in una forma di bavaglio, o quanto meno in una privazione nell’accesso alla cultura. Involontaria, ma neanche troppo, perché starebbe alle istituzioni intervenire per salvare questi spazi. Riconoscendone il valore sociale e ponendo un freno alla crisi culturale che sta investendo il Belpaese.

