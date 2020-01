Ecco il pulsante di Facebook che gli impedisce di spiarti fuori dal social

29 January 2020 – 11:24

L’ultimo strumento messo in campo in tutto il mondo dal social permette di osservare quanti e quali sono i siti e le app che comunicano a Facebook quello che gli utenti fanno sulle loro pagine. Ciascuno ha la possibilità di vedere e cancellare queste informazioni, ma anche di chiedere a Facebook che non vengano più utilizzate a scopo pubblicitario.

Fonte: Fanpage Tech