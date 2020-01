Atari sta per lanciare una catena d’alberghi a tema videogame

29 Gennaio 2020 – 21:23

(Foto: Atari)Atari aprirà presto a Phoenix il primo di una serie di hotel tematici dedicati agli appassionati di videogame. Il design e l’intrattenimento per gli ospiti miscelerà sapientemente il fascino retrò di una delle marche che ha scritto la storia del gaming con le più moderne tecnologie videoludiche.

Si partirà in Arizona e si proseguirà con diverse altre grandi città come Las Vegas, San Francisco, Seattle, Chicago, Denver, Austin e San Jose, che ogni anno accolgono centinaia di migliaia di turisti. Atari ha affidato la progettazione degli alberghi a un’agenzia chiamata Gsd Group e al produttore cinematografico Napoleon Smith III, che recentemente ha promosso il nuovo capitolo delle Ninja Turtles al cinema.

La costruzione del primo hotel sarà affidato a una realtà locale, il True North Studio ed è stato già allestito un apposito sito ufficiale che informerà dell’avanzare del progetto in tempo reale. Come saranno gli alberghi a tema Atari?

Dalla hall fino alle singole stanze si troveranno oggetti di design, installazioni, postazioni per il gaming e qualsivoglia riferimento alla storia videoludica dai primordi (quando Atari era uno dei colossi, tanto che anche Steve Jobs vi lavorò da giovanissimo) fino ai tempi moderni. Saranno infatti promosse le ultime tecnologie come i titoli fruibili in realtà virtuale e realtà aumentata e si predisporranno spazi per ospitare tornei di esport.

“Insieme costruiremo un posto che sarà molto più di un semplice luogo dove soggiornare – ha commentato il ceo di Atari, Fred Chesnais – Atari è un marchio globale iconico che risuona con persone di tutte le età, paesi e culture e non vediamo l’ora che i nostri fan e le loro famiglie possano apprezzare questo nuovo concetto di hotel”.

A proposito di Atari, dopo 2600 a marzo uscirà una console stile retrò chiamata Atari Vcs con prezzo da circa 220 euro con pre-installato un centinaio di titoli classici. E nel frattempo le console dalla storia 30ennale continuano ad appassionare e presentare nuovi titoli.

