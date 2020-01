Arma letale, in arrivo il quinto film con Mel Gibson e Danny Glover?

29 January 2020 – 11:41

Non c’è fine al recupero nostalgico dal passato di titoli di successo: l’ultima in ordine di tempo a venire recuperata, secondo le notizie più recenti circolate in queste ore, è la saga di Arma letale. La serie filmica, inaugurata nel 1987 con la pellicola diretta da Richard Donner, vedeva come protagonisti Mel Gibson e Danny Glover nei panni di una bizzarra coppia di poliziotti di Los Angeles che, dopo gli iniziali dissidi, collaborano a malincuore formando un sodalizio impareggiabile. Fra colpi di scena, scene d’azione e tanto umorismo, il franchise ha originato ben altri tre film usciti fino al 1998 e anche una serie tv reboot (con attori diversi) andata in onda per tre stagioni fino al 2019. Ora però la novità è l’intenzione di realizzare un quinto capitolo cinematografico con i protagonisti originali.

In una recente roundtable organizzata da The Hollywood Reporter, infatti, il produttore Dan Li ha annunciato il progetto: “Stiamo provando a fare l’ultimo film di Arma letale”, ha dichiarato. “Tornerà Dick Donner, così come il cast originale. Ed è fantastico“. Secondo le sue parole tutti sono entusiasti di riprendere in mano questo mondo narrativo per un’ultima volta: “La storia di per sé è molto cara a Donner. E anche Mel e Danny sono pronti a partire, quindi ora tutto dipende dalla sceneggiatura“. Donner, che il prossimo aprile compirà 90 anni e nella sua carriera è stato dietro alla cinepresa di titoli come Superman e I Goonies, tornerebbe ancora una volta dunque a dirigere un film di questa serie, a vent’anni da Arma letale 4.

Un tentativo di riportare in auge la saga sul grande schermo era stato fatto anche nel 2017 da Shane Black, ovvero lo sceneggiatore che l’aveva ideata in origine. Black aveva proposto una storia sui due protagonisti, Roger Murtaugh e Martin Riggs, ormai invecchiati che finiscono invischiati in un traffico di antichità a New York; quando però si era palesata l’intenzione dello studios di focalizzare tutta l’attenzione del film su un personaggio più giovane, rendendo marginali quelli storici, Black lasciò il progetto. Ma ora Arma letale potrebbe avere una nuova chance di rinverdire i fasti del passato.

Fonte: Wired