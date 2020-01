Apple ha chiuso un negozio in Cina a causa del coronavirus

29 January 2020 – 10:30

Apple ha annunciato di aver fatto chiudere uno dei negozi dell'azienda in territorio cinese e ridotto gli orari di attività degli impiegati in un numero non meglio precisato di altri esercizi commerciali. Il diffondersi del nuovo coronavirus sembra aver avuto un'impatto sull'afflusso dei clienti nei punti vendita di tutto il Paese.



Continua a leggere Apple ha annunciato di aver fatto chiudere uno dei negozi dell'azienda in territorio cinese e ridotto gli orari di attività degli impiegati in un numero non meglio precisato di altri esercizi commerciali. Il diffondersi del nuovo coronavirus sembra aver avuto un'impatto sull'afflusso dei clienti nei punti vendita di tutto il Paese.

