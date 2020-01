Salvini al citofono: Facebook rimuove il video

28 January 2020 – 12:19

Facebook ha rimosso il video di Salvini al citofono: dopo una moltitudine di segnalazioni contro la violenza verbale del filmato, il contenuto scompare.

The post Salvini al citofono: Facebook rimuove il video appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico