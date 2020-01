Questi due rottami spaziali forse stanno per scontrarsi in orbita

28 January 2020 – 12:13

(immagine: Iras, Nasa)Non ce ne rendiamo ancora conto, ma la bassa orbita terrestre sta diventando davvero troppo affollata, tanto che le collisioni tra i vari oggetti diventano sempre più probabili. E potremmo averne un esempio molto presto.

Il 30 gennaio il telescopio a infrarossi in pensione Iras e il piccolo defunto satellite Ggse-4 si sfioreranno (letteralmente), passando a una distanza tra i 15 e i 30 metri l’uno dall’altro a 900 chilometri sopra le nostre teste. Secondo i calcoli del servizio di tracciamento dei detriti spaziali LeoLabs l’incontro dovrebbe avvenire domani notte alle 00:39:35 italiane, con una probabilità di collisione di circa l’1%.

Nessun pericolo diretto per noi quaggiù: anche se i due si scontrassero i frammenti che eventualmente cadrebbero sulla Terra verrebbero disintegrati nella nostra atmosfera. Il problema vero potrebbero essere i detriti che invece rimarranno in orbita.

1/ We are monitoring a close approach event involving IRAS (13777), the decommissioned space telescope launched in 1983, and GGSE-4 (2828), an experimental US payload launched in 1967.

(IRAS image credit: NASA) pic.twitter.com/13RtuaOAHb

— LeoLabs, Inc. (@LeoLabs_Space) January 27, 2020

Si tratta di un evento eccezionale, secondo gli esperti, perché in genere i veicoli spaziali attivi intraprendono manovre per evitare altri oggetti orbitanti che si trovano nel raggio di 60 km. Qui invece parliamo di pochi metri e non c’è possibilità di intervento perché Iras e Ggse-4 sono morti.

Iras è un telescopio a infrarossi lanciato nel 1983 ormai in pensione da diverso tempo. È però un bel bestione da 3,6 per 3,24 per 2,05 metri e circa mille chili. Ggse-4, invece, è un vecchio satellite molto più modesto, solo 4,5 chilogrammi.

Un loro scontro alla velocità di appena 14,7 km/s causerebbe la completa distruzione di Ggse-4 e qualche danno per Iras. L’esito sarà la produzione di un gran numero di altri detriti.

“Si scontreranno a una velocità incredibilmente alta”, ha spiegato Alice Gorman, archeologa spaziale dell’Università di Flinders. “E quella velocità probabilmente farà sì che il satellite più piccolo si rompa completamente in frammenti più piccoli. E ciascuno di quei frammenti diventerà un detrito spaziale a sé stante”.

Non c’è pericolo per gli abitanti della Terra, ribadisce l’esperta: niente arriverà sul nostro pianeta. Tuttavia potrebbero esserci conseguenze per gli altri oggetti orbitanti, per esempio con satelliti funzionanti.

La collisione tra Iras e Ggse-4, come detto, potrebbe non avvenire, stavolta. Ma, data la quantità di rottami spaziali e di nuovi satelliti che stiamo lanciando, per gli esperti ormai non si tratta più di se ma di quando.

Qualcosa si sta già pensando per iniziare a ripulire la bassa orbita terrestre (e no, la soluzione indiana non è contemplata). Ma faremo in tempo?

“La paura è che, se non riusciremo a capire come eliminare alcuni di questi detriti nel prossimo decennio, questo tipo di collisioni renderà più difficile lanciare satelliti ed eseguire operazioni nello Spazio”, ha concluso Gorman.

Per scoprire il destino di Iras e Ggse-4 potete seguire gli aggiornamenti via Twitter del LeoLabs.

Here is an interactive visualization of this event based on our most recent data. Click “Jump to TCA” to see how close these objects should pass to one another: https://t.co/3dFbgrf8dU https://t.co/1TuctGXgCb

— LeoLabs, Inc. (@LeoLabs_Space) January 28, 2020

