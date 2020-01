Nuovo Razr, Motorola avverte: “usatelo con cautela”

(Foto: Motorola)Punterà anche su un meccanismo più semplice e che garantisce maggiore solidità una volta chiuso, ma anche Motorola Razr richiede una certa cautela durante l’uso. Il brand americano ha pubblicato un video che passa un po’ di consigli per il corretto utilizzo dell’affascinante nuova versione dell’iconico clamshell e sottolinea quanto sia necessario trattare il cellulare con una certa delicatezza.

Il filmato intitolato “Caring for Razr” ossia “Prendersi cura di Razr” (vedi sotto) suggerisce di mantenere il display sempre asciutto, non applicare in alcun modo pellicole o protezioni, tenere lontani oggetti affilati e soprattutto tenere chiuso il dispositivo quando lo si trasporta per esempio in borsa, zaino o anche in tasca.

Il perché è presto detto: questa prima generazione di smartphone pieghevoli – come Samsung Galaxy Fold e Huawei Mate X – è inevitabilmente fragile ed è ormai noto che basta poco per mandare ko un dispositivo dal costo tra 1500 e oltre 2000 euro.

Questa tipologia di schermi basati su materiale plastico si può danneggiare facilmente con urti, graffi e qualsiasi evento che comprometta lo stato originario. Tuttavia, Motorola chiarisce che se si notano grumi sul display non si deve disperare perché prerogativa di questo tipo di schermi.

Ricordiamo che Motorola Razr punta su uno schermo pOled da 6,2 pollici con risoluzione da 2142 x 876 pixel e in formato panoramico 21:9 con piega a metà. C’è anche un display secondario da 2,7 pollici da 600 x 800 pixel, mentre l’hardware conta su un chip Qualcomm Snapdragon 710 con 6 gb di ram e 128 gb interni, fotocamera singolo sensore principale da 16 megapixel (con apertura f/1.7) e frontale da 5 megapixel e batteria da 2510 mAh con ricarica rapida a 15 watt. Niente 5G.

In leggero ritardo rispetto al primo annuncio, Motorola Razr è finalmente pronto a sbarcare in commercio nelle prossime settimane. In Italia si vende con Tim a 1599 euro.

