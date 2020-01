L’IA di IBM contro la malattia di Huntington

28 Gennaio 2020 – 13:48

L’intelligenza artificiale messa a punto da IBM può tornare utile per valutare sintomi e condizioni dei pazienti affetti dalla malattia di Huntington.

The post L’IA di IBM contro la malattia di Huntington appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico