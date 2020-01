Cosa sono le nuove emoji ibride di Android

28 January 2020 – 13:20

Una delle ultime versioni preliminari della tastiera Google include uno strumento per fondere due emoji tra loro e donare a una faccina le espressioni o le fattezze di un’altra. La novità è in fase di test e non è ancora disponibile su tutti gli smartphone, ma presto dovrebbe essere messa a disposizione per tutti.

Fonte: Fanpage Tech