Coronavirus: diagnosi remota grazie al 5G di ZTE

28 Gennaio 2020 – 16:48

La cinese ZTE mette a disposizione le proprie infrastrutture 5G per aiutare il personale medico nell’emergenza legata alla diffusione del coronavirus.

