Questo robot cura i pazienti infettati dal coronavirus al posto dei medici

27 January 2020 – 13:08

Nel trattare i pazienti rimasti contagiati dal nuovo coronavirus che si è manifestato in queste settimane in Cina, è indispensabile ridurre al minimo le possibilità che l’infezione si diffonda. Per questo negli Stati Uniti il primo paziente infetto viene visitato da un robot controllato da un’equipe di medici.Continua a leggere



Nel trattare i pazienti rimasti contagiati dal nuovo coronavirus che si è manifestato in queste settimane in Cina, è indispensabile ridurre al minimo le possibilità che l’infezione si diffonda. Per questo negli Stati Uniti il primo paziente infetto viene visitato da un robot controllato da un’equipe di medici.

Continua a leggere Nel trattare i pazienti rimasti contagiati dal nuovo coronavirus che si è manifestato in queste settimane in Cina, è indispensabile ridurre al minimo le possibilità che l’infezione si diffonda. Per questo negli Stati Uniti il primo paziente infetto viene visitato da un robot controllato da un’equipe di medici.

Fonte: Fanpage Tech