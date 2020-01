MiSE: tre riunioni per il futuro della mobilità in Italia

27 Gennaio 2020 – 16:48

Il futuro della mobilità in Italia verrà tracciato dalle riunioni di tre gruppi di lavoro convocate nel mese di febbraio al MiSE: al centro del dibattito v’è soprattutto la mobilità sostenibile.

The post MiSE: tre riunioni per il futuro della mobilità in Italia appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico