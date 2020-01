Il trailer del nuovo anime Ghost in the Shell: Sac_2045

27 January 2020 – 18:07

È stato diffuso in queste ore il primo trailer ufficiale di Ghost in the Shell: Sac_2045, nuova serie anime che Netflix ha tratto dai fumetti di Masamune Shirow. Diretto da Shinji Aramaki e Kenji Kamiyama e con il character design di Ilya Kushinov, il titolo debutterà il prossimo aprile 2020. Lo stesso Kamiyama aveva già lavorato al film della saga intitolato Stand Alone Complex e questo video di anticipazione rivela che da quella pellicola tornerà il cast originale di doppiatori giapponesi, compresi Atsushi Nakanaka (Motoko Kusanagi), Akio Takatsuka (Bato) e Hirota Takaji (Togusa).

È la prima volta in questo franchise – che nel tempo ha dato origine a diverse serie e film animati, videogiochi e uno sfortunato live-action con Scarlett Johansson – si prova l’animazione in Cgi a tre dimensioni. Cambia anche il contesto: siamo nell’anno 2045, come dice il titolo, e il mondo è alle prese con un’incessante e sistematica “guerra sostenibile”. Dopo un tentativo da parte del Primo ministro giapponese di riorganizzare la Sezione 9, gli infallibili mercenari che la compongono devono affrontare la minaccia di un Post-umano, un terribile essere con intelligenza straordinaria e capacità fisiche inaudite.

All’uscita del teaser di Ghost in the Shell: Sac_2045 lo scorso ottobre, i fan storici della serie avevano storto il naso, commentando dubbiosi sulla possibile resa qualitativa di questo tipo d’animazione, che molto si discosta dallo stile più artigianale e vicino al manga dei tentativi animati precedenti. Un esperimento simile di remake in Cgi di un altro anime culto come I Cavalieri dello zodiaco, tentato sempre da Netflix e di cui è uscita in questi giorni la seconda parte, aveva già sollevato parecchie perplessità sullo stravolgimento estetico e narrativo di un cult che negli anni ha radunato milioni di appassionati in tutto il mondo. Non resta che attendere aprile per capire se sarà il caso anche di Ghost in the Shell.

