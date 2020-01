È morto Kobe Bryant

27 Gennaio 2020 – 0:02

(foto: Getty Images)In un tragico incidente che ha coinvolto un elicottero nei dintorni di Los Angeles ha perso la vita l’ex cestista americano Kobe Bryant, uno dei protagonisti assoluti dello sport mondiale degli ultimi vent’anni. Bryant, una carriera intera in forza ai Los Angeles Lakers – dove aveva debuttato appena diciottenne, per poi ritirarsi nel 2016 – aveva 41 anni ed era considerato unanimemente uno dei simboli globali del basket, nonché un’icona dell’Nba. Con lui viaggiavano altre quattro persone, di cui per ora non si conosce l’identità: è stato confermato, tuttavia, che una di esse era la figlia tredicenne del campione, Gianna Maria Onore, che Bryant stava accompagnando a un allenamento alla Mamba Academy, la scuola basket da lui fondata. Non ci sono sopravvissuti.

L’incidente

Nella mattinata del 26 gennaio, alle 10 di mattina ora locale, alcune persone in bicicletta nella cittadina di Calabasas, sulle colline a ovest della San Fernando Valley, hanno chiamato le autorità segnalando un elicottero abbattuto nella zona.

Il primo sito a dare la notizia della tragica morte dell’ex campione Nba è stato Tmz, una delle testate più accreditate per ciò che riguarda le celebrità e lo show business, e in seguito sono arrivate le conferme di Los Angeles Times ed Espn. Come si diceva, sull’elicottero su cui viaggiava Bryant – spiegano i media americani citando lo sceriffo della contea di Los Angeles – si trovavano altre quattro persone, la cui identità non è stata immediatamente resa pubblica: anche in questo caso, Tmz ha parlato per primo della presenza a bordo dell’elicottero di una delle figlie di Kobe, Gianna Maria Onore, e poi è arrivata l’ufficialità dell’orribile doppia tragedia familiare.

Kobe Bryant – che aveva un forte legame con l’Italia, dov’era vissuto dai 6 ai 13 anni d’età seguendo il padre Joe nella sua carriera cestistica, divisa tra Rieti, Reggio Calabria, Pistoia e Reggio Emilia – aveva detto nel 2010 a Gq di avere a disposizione un elicottero personale con cui si spostava tra la sua casa di Orange County e lo Staples Center, la sede delle partite dei Lakers.

La leggenda del basket aveva quattro figli – la più piccola, Capri kobe Bryant, ha appena 7 mesi. Nel suo ultimo tweet, sabato sera, Bryant si era congratulato col collega Lebron James, che giocando una partita coi Lakers aveva battuto il suo record di punti totali segnati nella massima lega del basket statunitense, diventando il terzo maggiore realizzatore di sempre.

Continuing to move the game forward @KingJames. Much respect my brother #33644

— Kobe Bryant (@kobebryant) January 26, 2020

Fonte: Wired