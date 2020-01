Android, arrivano le emoji ibride

27 January 2020 – 17:09

(Foto: Androidpolice.com)Stanchi di usare le emoji con le espressioni di sentimenti con la “base” classica dell’omino giallo? Quanto sarebbe più interessante se si potesse sfruttare l’ampio parterre delle altre faccine come per esempio il fantasma, la scimmia, per non parlare dell’amatissima cacchina? Partendo proprio da questo gap da colmare è partito un test con Gboard, la tastiera di Google.

L’esperimento è presto detto, all’interno della versione beta ultima rilasciata (9.0.2.290777105) della keyboard di default per Androi si attiva l’interessante possibilità di inviare adesivi che vanno proprio a miscelare due emoji in una. Prendiamo l’esempio della faccina perplessa con mano sul mento, bocca corrucciata e un sopracciglio alzato: ebbene, si può “appiccicare” su qualsiasi altra come l’alieno, il diavoletto, gli animali e così via.

La tastiera crea sostanzialmente una nuova striscia di suggerimenti non appena si attiva la griglia delle emoji. Per ora limitato solo ad alcune scelte, va a abbinare un’espressione su una base differente. Il risultato non sarà una faccina che si può inserire in un testo ma uno sticker di dimensioni più grandi che si invierà ai propri contatti.

(Foto: Androidpolice.com)Si potrà così avere il diavoletto che manda baci, la risata con lacrime con pelle ghiacciata o ancora il cuore che ti manda a quel paese (vedi sopra screenshot di Androidpolice). Per ora il test è limitato alla versione beta suddetta e solo con alcuni utenti lato server. Se si è tra i prescelti si potrà andare ad attivare la funzione dalle Impostazioni > Preferenze.

Ecco il link di Google Play per scaricare Gboard versione beta e provare la nuova divertente funzionalità. C’è da scommettere che sarà resa pubblica, aprendo un orizzonte di potenzialità sconfinato. E un nuovo buco nero della produttività.

