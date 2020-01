5 eventi di Star Trek che dovete assolutamente conoscere prima di guardare Picard

25 January 2020 – 9:00

Franchise longevi e articolati come Star Trek o Star Wars vantano mitologie ricchissime e complicate. Una serie come Star Trek: Picard, il cui debutto è previsto il 24 gennaio su Amazon Prime Video, ha la fortuna di contare ancora prima dell’esordio su uno stuolo di spettatori, che aspettano trepidanti il ritorno del capitano dalla scarsa pazienza e dalle impeccabili doti diplomatiche di Star Trek: The Next Generation (o TNG), primo sequel televisivo della serie classica degli anni ’60 prodotto tra il 1987 e il 1994 (e proposto a orari improbabili da Italia 1). Ritroveremo l’attempato Jean-Luc Picard della serie eponima condurre un’esistenza in disparte dopo aver voltato le spalle alla Federazione dei pianeti (per ragioni che scoprirete da soli): disilluso ma agguerrito, è destinato a intraprendere una missione che indaga il legame tra l’androide Data e i cyborg Borg con un nuovo irrequieto equipaggio.



Ambientata 35 anni dopo l’esordio della prima stagione di TNG e una ventina dagli eventi del film La nemesi, la serie si premura, nei primissimi episodi, di riportare al pubblico i momenti storici salienti nei due decenni mancanti. Tuttavia, la trama di Picard è strettamente legata ad alcuni eventi specifici del franchise che – se ignorati o dimenticati – rendono la fruizione dello spin-off un po’ criptica e meno entusiasmante. Vi rinfreschiamo la memoria su quello che serve assolutamente sapere per godere appieno di questo nuovo capitolo della saga fantascientifica. Ecco i precedenti narrativi per capirci qualcosa di Picard, con tanto di cronologia.

1. La misura di un uomo (TNG, stagione 2 episodio 9) – Anno 2365



Da molti è considerata la puntata più bella di The Next Generation, sicuramente fa parte di quella manciata che esplica al meglio la filosofica umanista del papà del franchise, l’incomparabile Gene Roddenberry. In questo episodio l’ufficiale della Flotta stellare Bruce Maddox esprime la volontà di smontare il cervello positronico dell’androide Data (creato da uno scienziato, Noonian Soong, dalle conoscenze cibernetiche sbalorditive) per carpirne il funzionamento e, auspicabilmente, replicarlo in serie. Il diretto interessato rifiuta, perché il disassemblaggio distruggerebbe (semplifichiamo) la sua coscienza. Picard lo appoggia e viene autorizzato un processo per stabilire i diritti dell’androide. Il capitano, difendendo appassionatamente l’ufficiale, paventa la possibilità che Data e i suoi discendenti vengano prodotti e impiegati come schiavi, vincendo il processo. Nell’epilogo Data si offre di aiutare Maddox nelle sue ricerche nei limiti della propria incolumità.

2. La figlia di Data (TNG, stagione 3 episodio 16) – Anno 2366



Come accennato, il fantomatico scienziato Noonian Soong è stato l’unico in grado di creare robot senzienti avanzati come Data. Quest’ultimo, studioso dell’umanità che anela a sperimentare in prima persona i sentimenti umani, decide di sviluppare un nuovo cervello positronico partendo dal proprio. Il risultato è una figlia, Lal (dall’hindi “amata”), subito adocchiata da un ammiraglio della Flotta stellare, Haftel, che vuole portarla via per studiarla. La creazione di Data è più avanzata di lui – sa simulare un linguaggio colloquiale e, soprattutto, è in grado di provare sentimenti –, ma è destinata a vita breve a causa dell’instabilità della matrice messa a punto dal padre. La perdita della figlia per l’androide, teoricamente incapace di affezionarsi a chiunque, ha un impatto importante su di lui.

3. L’attacco dei Borg Parte 1 e 2 (TNG, stagione 3 episodio 26 e stagione 4 episodio 1) – Anno 2367



Introdotti brevemente nella seconda stagione, i Borg non sono una specie, bensì un insieme di varie razze migliorate con impianti cibernetici e unite in una mente collettiva. Si spostano in enormi astronavi a forma di cubo e vantano una tecnologia impressionante e avanzatissima continuamente migliorata assimilando (ovvero assorbendo, integrando e quindi distruggendo gli abitanti del pianeta di turno) le conoscenze scientifiche dei popoli che incontrano. In questo seminale doppio episodio a cavallo tra terza e quarta stagione, i Borg prendono di mira la Terra, rapiscono Picard e lo assimilano trasformandolo nel terrificante Locutus. Il primo ufficiale Riker, con un espediente ingegnoso quanto semplice, riesce a salvare sia il pianeta che il capitano.

4. Io, Borg (TNG, stagione 5 episodio 23) – Anno 2369



Altra pietra miliare della fantascienza televisiva Io, Borg è una puntata mirabile che vede il capitano Picard affrontare e superare l’odio covato nei confronti dei Borg – rei di averlo privato dell’individualità trasformandolo in Locutus – lasciando che a prevalere siano la ragione e la pietà (state pensando al Dottore di Doctor Who e al suo odio cieco per i Dalek?). L’astronave Enterprise raccoglie una richiesta di aiuto e si imbatte nell’unico sopravvissuto allo schianto di una navicella Borg. Tre di Cinque è un ragazzino, ma presenta le stesse caratteristiche dei suoi simili, ovvero è privo di emozioni e di un’individualità propria. Separato dalla collettività, il borg ribattezzato Hugh (come “you”, in italiano, “Tuk”) recupera la coscienza di sé e accetta di venire restituito al proprio cubo, con la speranza che le sue esperienze infettino come un virus gli altri.

5. Star Trek: La nemesi e Star Trek. Il futuro ha inizio – Anni 2379 e 2387



L’ultimo film per il cinema incentrato sull’equipaggio dell’Enterprise D capitanato da Picard è dedicato ai Remani, razza a lungo schiavizzata che grazie a un clone di Picard (interpretato da un irriconoscibile Tom Hardy) ribalta i giochi di potere sul pianeta Romulus – ostile alla Federazione dei pianeti di cui fa parte la Terra – e minaccia un conflitto in grado di annientare la Flotta stellare di cui l’Enterprise è la nave ammiraglia. Grazie a Shinzon, Data conosce B-4, un suo prototipo meno evoluto nel quale trasferisce una copia della propria memoria. Durante lo scontro con Shinzon Data muore e a B-4, precedentemente disattivato, viene data una possibilità di evolversi. Nel film di J. J. Abrams dedicato all’equipaggio della serie classica e ambientato in un universo alternativo viene rivelato che dopo la dipartita di Shinzon il pianeta Romulus ha avuto vita breve, distrutto da una supernova nel 2387.

