Un nuovo Dieselgate per Suzuki Vitara e Jeep Grand Cherokee?

24 January 2020 – 9:00

Suzuki Vitara e Jeep Grand Cherokee potrebbero essere al centro di un potenziale dieselgate su scala europea: in vista un recall delle auto per regolarizzare gli algoritmi e le emissioni.

Fonte: Punto Informatico