Tinder ha annunciato un pulsante di emergenza per le situazioni di pericolo

24 Gennaio 2020 – 14:28

L’app di incontri ha annunciato l’arrivo di due nuove funzionalità che dovrebbero far sentire più al sicuro gli utenti che si presentano agli incontri: un pulsante di emergenza che chiama i soccorsi in caso di pericolo e un sistema per la verifica delle foto pubblicate, per arginare il fenomeno dei furti di identità.

Fonte: Fanpage Tech