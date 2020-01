Su Amazon si può pagare a rate (e senza finanziarie o interessi)

24 Gennaio 2020 – 14:28

Dopo il via in alcuni degli altri Paesi, in cui il metodo di pagamento è largamente diffuso, il colosso dell’e-commerce sta sperimentando anche in Italia un nuovo sistema di pagamento a rate, a tasso zero, nel quale non è richiesta l’approvazione di alcuna finanziaria e non sono previsti interessi.

Fonte: Fanpage Tech