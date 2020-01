Star Wars, online gli artwork della versione di Colin Trevorrow

24 January 2020 – 17:44

I fan di Star Wars non si danno pace, soprattutto quelli tutto sommato delusi dalla conclusione a cui è giunto l’ultimo capitolo L’ascesa di Skywalker. In queste settimane i più piccati si stanno consolando pensando a come poteva essere questa pellicola se a dirigerla non fosse stato J. J. Abrams ma, come inizialmente previsto, il regista di Jurassic World Colin Trevorrow. Di recente, infatti, è stata diffusa con un leak online la sceneggiatura su cui Trevorrow aveva iniziato a lavorare, con significative differenze, soprattutto per quanto riguarda le origini di Rey e il suo scontro con Kylo Ren, rispetto a quanto effettivamente arrivato al cinema.

In queste ore sono stati pubblicati in rete anche numerosi artwork che erano stati realizzati per dare maggiore corpo all’immaginazione di come sarebbe stato Duel of the Fates (questo il titolo dell’ultimo film secondo Trevorrow). Le immagini sono piuttosto avvincenti, soprattutto quelle in cui si vede Rey impugnare una doppia spada laser o in cui Kylo Ren si scontra con (lo spettro di?) Darth Vader. Ci sono molte raffigurazioni della lotta fra la Resistenza, comprensiva di Stormtrooper disertori, e il Primo ordine sul pianeta Coruscant. E c’è anche una straziante immagine in cui C-3PO consola un R2-D2 pesantemente danneggiato. Tranquilli, però: in queste ore Colin Trevorrow ha confermato che gli artwork sono originali e ha rassicurato sul fatto che non avrebbe mai ucciso il droide, uno dei personaggi simbolo di Star Wars. “Ha avuto solo una grossa caduta, come succede a tutti”, ha scritto il regista.

