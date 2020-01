Niente WhatsApp per i funzionari ONU, non è sicuro

24 January 2020 – 18:26

WhatsApp non è un’applicazione sicura: i vertici dell’Organizzazione delle Nazioni Unite ne hanno proibito l’utilizzo ai funzionari.

