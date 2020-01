Il Garante Privacy contro TikTok: “L’Europa deve indagare”

24 January 2020 – 17:05

L’Autorità italiana per la protezione dei dati personali ha chiesto con una lettera inviata all’organo preposto dell’Unione Europea di assemblare un gruppo di lavoro dedicato esclusivamente a TikTok, in modo simile a quanto sta avvenendo già negli Stati Uniti e nel Regno Unito. Lo scopo: venire a capo di eventuali minacce per la privacy degli utenti.Continua a leggere



Fonte: Fanpage Tech