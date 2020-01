Google I/O 2020 il 12-14 maggio a Mountain View

24 January 2020 – 10:21

Sarà nuovamente lo Shoreline Amphitheatre di Mountain View a ospitare l’edizione 2020 del Google I/O: andrà in scena dal 12 al 14 maggio.

Fonte: Punto Informatico