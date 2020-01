Dal rosso al verde. Viaggio nella campagna leghista alla conquista dell’Emilia-Romagna

Esiste un vasto dibattito storiografico circa l’esatta formulazione della frase pronunciata da Cesare prima di varcare il Rubicone, armi in pugno, per sfidare la grandezza di Roma. I tradizionalisti sono soliti dare per buona la versione di Svetonio che noi tutti conosciamo, quel alea iacta est (il dado è tratto) divenuto col tempo sinonimo di un gesto tanto solenne, quanto irrevocabile. È molto probabile, invece, che quel motto di spavalderia sia nient’altro che il frutto di un banale errore di traduzione e che l’idea di diventare un nemico di Roma spaventasse a tal punto il generale romano, da spingerlo a confidare ai suoi uomini: alea iacta esto. “Si lanci il dado”, ne affronteremo le conseguenze.

L’ineluttabilità della storia opposta a una lucida, ma rischiosa, strategia politica. Oggi come allora il Rubicone – fiumiciattolo dal corso breve che taglia in due la Romagna – traccia il confine tra due mondi: non più l’ultimo avamposto dell’Italia opposta ai barbari, ma la linea di demarcazione tra il nord austero forgiato dalle amministrazioni leghiste e il modello rosso sbiadito del centrosinistra emiliano-romagnolo. Tra l’Italia com’è, insomma, e come Salvini vorrebbe che fosse a partire dal 27 gennaio.

Lega modello-Emilia

“A Mirandola il Partito democratico ha governato per 74 anni, mentre oggi per una semplice manifestazione elettorale a Maranello noi riempiamo un pullman. Una cosa del genere sarebbe stata impensabile fino a sei anni fa”. A parlare è Guglielmo Golinelli, deputato leghista alla prima legislatura e fino a qualche giorno fa coordinatore regionale del Movimento giovani padani. Lo raggiungiamo telefonicamente durante “il giro serale” nella cascina di famiglia, un’azienda agricola che sorge su un terreno che fu di dominazione romana e poi di Pico della Mirandola, ma che dal 1948 ospita suini pesanti prossimi a diventare prosciutto di Parma.

Golinelli ci tiene a essere percepito come un allevatore, prima che un politico, e non ha tutti i torti. Da queste parti la popolazione contadina è ancora numerosa e un tempo rappresentava lo zoccolo duro della base del Pci, in controtendenza con quella legge non scritta che assegnava l’egemonia nelle fabbriche ai comunisti e quella nelle aree rurali alla Dc. “Il comunismo delle campagne era soltanto più difficile da realizzare” scrisse una volta Pietro Ingrao, in un carteggio con lo scrittore Ferdinando Camon, “perché i contadini erano geograficamente dispersi, dunque più difficili da scuotere sulla via della rivoluzione”.

Ma la rivoluzione non è mai arrivata, e a un certo punto anche i contadini emiliani hanno smesso di crederci. Oggi le principali associazioni di categoria fanno esercizio di pragmatismo e chiedono all’unisono la cancellazione delle sanzioni contro la Russia, che secondo Confagricoltura costerebbero alla regione circa 68 milioni di euro l’anno. Una delicata questione geopolitica che intreccia la vita reale, la terra di mezzo fertile dove prospera la retorica salviniana.

Negli ultimi sei anni la Lega ha cambiato pelle, allargando visibilmente la sua base elettorale e puntando tutto sulle nuove leve. Under 30, ma anche tanti liceali con meno di 18 anni, “attratti soprattutto da Matteo Salvini, una vera calamita umana” racconta Golinelli, “ma che si riconoscono totalmente nella nostra impostazione identitaria”.

Non è un caso che le inserzioni elettorali promosse su Facebook dalla comunicazione leghista siano indirizzate a “persone di età pari o superiore a 13 anni”, molto più bassa di quella necessaria per esercitare il diritto di voto, ma ideale per creare un vivaio. “È una partecipazione civica, una vera e propria comunità”, prosegue Golinelli, “la sera escono insieme a bere una birra, si divertono a fare volantinaggio e i banchetti. Pensa che tanti ragazzi non hanno ancora la patente e tocca passarli a prendere uno a uno”.

I dettagli di un’inserzione pubblicata da Lucia Borgonzoni (gennaio 2020)Quando Golinelli varcò la soglia di una sede della Lega, aveva appena 21 anni e la sua prima tessera fu firmata personalmente da Mauro Manfredini, padre nobile della Lega emiliana e primo consigliere del Carroccio eletto in regione, nel nemmeno troppo lontano 2005. Manfredini è una figura centrale per comprendere la peculiarità del modello emiliano-romagnolo della Lega: scomparso nel 2014 all’età di 72 anni, diceva di sé “sono più comunista dei comunisti, ma credo nella regione Padania” e per questo si fece promotore della famigerata lista dei Comunisti Padani, prima tappa della fulminante carriera del giovane Matteo Salvini. Un partito con la falce e il martello, otto anni dopo che la sinistra aveva scelto la Bolognina per ammainare le insegne del Pci.

Chi lo conosce bene lo descrive ancora oggi come un mangiapreti, passato come molti dalle giovanili del Partito comunista e tra i più feroci detrattori del rinnovo del concordato tra stato italiano e Santa Sede voluto da Bettino Craxi. Un eminente membro dello stesso partito che oggi sgrana rosari di Medjugorje e se la prende con le zecche rosse dei centri sociali.

“Rispetto ai tempi di Manfredini i riferimenti alla Padania sono stati accantonati, ma il sogno federalista rimane nel cuore di tutti” spiega ancora Golinelli, “la Lega oggi si pone come il baluardo dell’identità e per forza di cose l’accento cade anche sull’identità cristiana”.

Temi forti, comunicazione polarizzante e un’identità definita, ma il vero punto di forza è ancora la forma-partito, che secondo l’esponente leghista “somiglia al Pci”, non per la disciplina – che giudica eccessivamente dogmatica – ma per la capacità di stare tra la gente.

“La nostra struttura effettivamente somiglia molto a quella del Pci” gli fa eco Daniele Marchetti, che tra qualche giorno si giocherà la rielezione a consigliere regionale da capolista a Bologna, “non solo nell’organizzazione, ma anche nel modo di fare politica, nel contatto diretto con i cittadini”.

Secondo Marchetti, 33 anni di cui già cinque passati all’opposizione della Regione Emilia-Romagna, una comunicazione seducente sui social basta per attrarre i giovani, ma tutti gli altri si conquistano pancia a terra, con i vecchi arnesi della politica: “Sto incontrando tanta gente con una storia di sinistra, che oggi guarda con interesse alla Lega perché vede radicamento, struttura, tematiche vicine a quelle trattate dal Pci”.

L’assalto alla roccaforte

L’esperienza emiliana della Lega si può riassumere come la storia di una supplenza necessaria, tutta volta a riempire un vuoto, di quelli che si dice non possano esistere in politica. Un vuoto che arriva da lontano e che gli uomini di Salvini vogliono trasformare nel propellente della liberazione, come quasi tutti i leghisti amano ripetere in questi giorni.

“In Emilia-Romagna la sinistra ha la tendenza a fare il buon amministratore di condominio, cioè a garantirsi la rielezione facendo bene le cose”, spiega a Wired Dino Amenduni, lo stratega dietro la vittoria di Virginio Merola alle Comunali bolognesi del 2016. La tornata elettorale in cui, per la prima volta, il modello della sinistra emiliana sembrò entrato in una crisi profonda e strutturale.

Anche in quell’occasione l’avversario principale si rivelò la Lega guidata da Matteo Salvini, con Lucia Borgonzoni nelle vesti di candidata sindaca, “ma la forza della Lega sul territorio ci fu chiara solo la notte stessa delle elezioni” ammette Amenduni. La notte in cui il Pd si risvegliò in un incubo, crollando di 10 punti rispetto ai sondaggi più autorevoli e passando in pochi minuti dallo scenario di una rielezione in bilico, allo spettro di una storica sconfitta sotto le Due Torri.

“Ci scoprimmo fragilissimi e l’unica risposta che siamo stati in grado di darci è che parte dell’elettorato si fosse spostato a destra senza il coraggio di dirlo” ricorda Amenduni, ripensando a quelle ore. Poi tutto andò bene, certo, con il perimetro della sinistra ricompattato dallo spauracchio verde e il ballottaggio portato a casa in scioltezza. Bologna non era ancora disposta a negoziare i suoi valori, ma intanto era caduto anche l’ultimo tabù: “L’Emilia-Romagna non è più una regione rossa”, certificò l’Istituto Cattaneo in quei giorni.

I fattori che hanno contribuito alla crisi del modello emiliano sono molteplici e piuttosto complessi da analizzare, ma secondo Amenduni vale la pena isolarne almeno due. Il primo è la graduale scomparsa del filtro rappresentato dal Partito, quella cinghia di trasmissione tra politica e territorio che facilitava il processo decisionale, un tempo molto forte da queste parti e oggi soppiantata da una percezione individuale e spesso influenzata da tv e social network.

Il secondo, in un certo senso, ne è la conseguenza: “È subentrata la sensazione che quando i territori vanno bene, vadano bene a prescindere dalla politica, come se l’Emilia fosse forte di suo e nulla potesse cambiare questa condizione”, spiega il consulente politico. “Questa percezione è molto sottovalutata, perché non è necessario avvertire un peggioramento nel proprio stile di vita per convincersi a votare il nuovo”.

Dalle elezioni comunali di Bologna sono passati oltre milletrecento giorni e l’Emilia-Romagnia è oggi un territorio contendibile. A giocarsi l’ufficio più ambito di Viale Aldo Moro, il prossimo 26 gennaio saranno Stefano Bonaccini e Lucia Borgonzoni, in una tornata elettorale che avrà inevitabilmente dei riflessi sulla politica nazionale, ma che non è mai stata più marcatamente emiliana di così.

“In Emilia-Romagna c’è una Lega più radicata e consapevole”, continua Amenduni, “conoscono i problemi del territorio e sanno quali argomenti sono oggi rimasti senza padrone, orfani di un Partito comunista emiliano che su alcuni argomenti era molto conservatore”.

Adattarsi al contesto per sopravvivere. Una particolare forma di darwinismo politico che da queste parti conosce bene anche il Partito Democratico, iniziatore del processo di autonomia differenziata in Regione (storico cavallo di battaglia leghista) e nelle ultime settimane costretto a giocare in difesa anche su Ius Soli e direttiva Bolkestein. “La Lega sta facendo una campagna elettorale migliore perché è riuscita a spostare il dibattito fuori regione, mentre in ambito locale Bonaccini è stato bravo a far capire che un certo modello va difeso”, conclude Amenduni. “Mi aspetto un’affluenza alta perché ci sono due opposte chiamate alle armi. Entrambi i candidati hanno lavorato bene per mobilitare le parti, bisogna solo attendere e vedere quale delle due sarà stata più efficace”.

Il Rubicone è stato varcato e solo il tempo saprà giudicare l’opportunità politica della mossa. La posta in palio è ancora una volta il cuore di Roma, ma per prenderlo bisognerà espugnare la roccaforte emiliana. Che fu rossa, ma che oggi sta cercando la sua nuova identità.

