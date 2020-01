Codice Postepay: si paga con un codice QR

24 January 2020 – 16:44

Presentato a Londra il nuovo sistema di pagamento di Poste Italiane: si chiama Codice Postepay e fa leva sui codici QR, togliendo di mezzo il POS.

