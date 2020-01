23andMe vende meno kit: 100 licenziamenti

24 Gennaio 2020 – 13:48

Le vendite del kit di 23andMe sono calate: l’azienda, per contenere le spese, ha deciso di licenziare 100 dipendenti ovvero il 14% della forza lavoro.

