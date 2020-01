Tutte le serie Sky in arrivo a febbraio

23 Gennaio 2020 – 18:03

A febbraio sui canali Sky arrivano in prima visione assoluta due titoli ambiziosi: da una parte ZeroZeroZero, serie Sky Original tratta dal libro di Roberto Saviano e dedicata agli intrighi del narcotraffico internazionale, dall’altra la miniserie Hbo The Outsider tratta da Stephen King. Tornano poi God Friended Me, Chicago Fire, Chicago Med e Chicago Pd. On demand anche la distopica Revolution.

In onda

God Friended Me – seconda stagione, dal 4 febbraio su Premium Stories



Ecco le nuove avventure di Miles, giovane podcaster ateo la cui vita viene stravolta dall’arrivo di una richiesta di amicizia su Facebook molto particolare: è, infatti, nientemeno Dio a stesso a palesarsi sulla sua pagina social. In questa seconda stagione Miles, l’inseparabile amico Rakesh e la consigliera Cara Bloom dovranno comprendere come interpretare i messaggi inviati dall’Alto.

Chicago Fire – ottava stagione, dal 12 febbraio su Premium Action



Torna il terzetto di serie Chicago Fire, Pd e Med prodotte da Dick Wolf (già creatore dei vari Law & Order). La prima a partire è quella dedicata ai pompieri della caserma 51 di Chicago e nei nuovi episodi si scoprirà cos’è successo e soprattutto chi è sopravvissuto alla terribile esplosione che aveva concluso la stagione 7. Non potrà mancare il consueto crossover che lega – nel corso di tre episodi – le avventure dei pompieri di questa serie con quelli dei poliziotti e dei paramedici dei titoli correlati.

Chicago Pd – settima stagione, dal 13 febbraio su Premium Crime



Riprende anche la serie che racconta le vicende del Distretto 21 del Dipartimento di Polizia di Chicago. Nel finale della scorsa stagione l’Intelligence e i suoi membri, guidati dal carismatico sergente Hank Voight (Jason Beghe), hanno vissuto momenti di grande difficoltà e ora si trovano ad affrontare il passaggio di consegne del distretto che passa sotto la guida di Halstead. Nella seconda parte del crossover con le altre serie Chicago, i poliziotti devono investigare sulle cause di una misteriosa infezione che si sta diffondendo in tutta la città.

Chicago Med – quinta stagione, dal 14 febbraio su Premium Stories



Dopo i vari cliffhanger con cui si era conclusa la quarta stagione, tutti i protagonisti del Chicago Medical Center sono messi di fronte a minacce diverse, mentre devono anche seguire i complicati casi dei loro pazienti. E proprio in questa serie si conclude il crossover con le altre Chicago Fire e Pd, con i medici impegnati nella ricerca di un antidoto che metta fine alla terribile epidemia diffusasi in città.

ZeroZeroZero – prima stagione, dal 14 febbraio su Sky Atlantic



Post Gomorra, arriva una nuova produzione originale Sky tratta da un libro Roberto Saviano e questa volta è un’ambiziosa serie internazionale girata in tre continenti. Gli 8 episodi firmati da Stefano Sollima sono un tesissimo affresco a tinte crime sulle rotte globali del traffico di droga. La serie d’azione, anche grazie a un cast internazionale che vanta nomi come Andrea Riseborough, Dane DeHaan e Gabriel Byrne, racconta il percorso della merce più distribuita al mondo, da chi la vende a chi l’acquista passando per gli intermediari, coloro che muovono il carico, tutti connessi dal filo conduttore del traffico mondiale.

The Outsider – miniserie, dal 17 febbraio su Sky Atlantic



Fra i tanti adattamenti sullo schermo delle opere del maestro del brivido Stephen King, nessun finora era stato realizzato da Hbo, che ora corre ai ripari con questa miniserie tratta dal romanzo del 2018. Tutto ruota attorno alle indagini sull’omicidio di un ragazzo e alle misteriose forze che fanno da contorno al caso: a complicare le cose un principale sospettato con un alibi di ferro. Nel cast: Ben Mendelsohn, Jason Bateman e Cynthia Erivo.

On demand

Hunter Street – prima stagione, dal 1° febbraio su Sky On Demand



Arriva in esclusiva solo su Sky On Demand la prima stagione di Hunter Street, serie olandese per ragazzi che racconta le avventure di cinque giovani in affido che devono risolvere il mistero legato alla scomparsa dei genitori affidatari.

La biblioteca della magia – prima stagione, dal 1° febbraio su Sky On Demand



Altro titolo disponibile on demand solo su Sky, è una produzione Nickelodeon incentrata su una ragazza che, inizialmente scettica sull’esistenza della magia, deve ora salvare le specie animali magiche dall’estinzione, dato che l’uomo moderno non crede più in loro.

Westworld – prime due stagioni, dal 4 febbraio su Sky On Demand



In attesa della terza stagione (marzo), è possibile ripassare on demand tutti gli episodi della complessa e visionaria serie Hbo creata da Jonathan Nolan e Lisa Joy. Il parco tematico dalle ambientazioni western e popolato da androidi, dove tutto è possibile, nasconde segreti che vanno al di là di ogni immaginazione.

Revolution – tutte le due stagioni, dal 20 febbraio su Sky On Demand



In esclusiva su Sky On Demand arriva il lavoro post-apocalittico del creatore di Supernatural e The Boys, Eric Kripke. La serie immagina un evento catastrofico che fa svanire ogni forma di elettricità sul pianeta, lascia collassare tecnologie, infrastrutture e governi. E si concentra sulla famiglia Matheson che deve sopravvivere in un mondo pieno di insidie e di lotte di potere.

The L Word – tutte le sei stagioni, dal 20 febbraio su Sky On Demand



In attesa del revival Generation Q, ecco il ripasso on demand di tutti gli episodi della serie che ha rotto ogni tabù per quanto riguarda l’amore lesbico. Rivediamo dunque le avventure sentimentali e sessuali di Bette, Tina, Shanem Jenny e le altre.

Roma – tutte le due stagioni, dal 26 febbraio su Sky On Demand



Alla prima stagione già diffusa nei mesi scorsi si aggiunge ora la seconda stagione, l’ambiziosa co-produzione Hbo-Rai che racconta le vicende storiche più o meno fittizie agli albori dell’impero romano.

