Tetris sparirà da Android e iOs a partire da aprile

23 Gennaio 2020 – 15:23

(Foto: EA)I giochi Tetris pubblicati da Electronic Arts su Google Play per Android e su App Store per iOs hanno una data di scadenza: dal prossimo aprile non sarà infatti più possibile utilizzarli, come confermato da un messaggio ricevuto dagli utenti aprendo il gioco in questi giorni.

Sono due i titoli in questione ovvero Tetris 2011 e Tetris Blitz, basati sullo storico videogame che ha fatto la fortuna del Game Boy negli anni ’90 e che è sbarcato sulle varie piattaforme nei due decenni successivi. La disponibilità per piattaforme mobile (compresa la versione Battle Royale) è stata la logica conseguenza, con download milionari. Ma questa platea così consistente sarà presto esclusa, seppur momentaneamente.

Dietro la decisione c’è infatti una mossa commerciale che vede estromettere Ea dall’accordo con The Tetris Company che detiene i diritti del gioco. Quest’ultima si è infatti legata alla società N3twork che avrà l’esclusiva di sviluppo e distribuzione dei nuovi titoli per piattaforme mobile in tutto il mondo, Cina esclusa.

Da qui il passo indietro di Ea. Il messaggio condiviso con gli utenti recita: “Abbiamo fatto un incredibile percorso assieme, ma purtroppo è tempo di dirci addio. Dal 21 aprile 2020, Tetris sarà ritirato e non sarà più disponibile alla riproduzione”.

E chi quel gioco l’aveva sostenuto pagando per contenuti in-app? Non sembra ci sarà possibilità di chiedere un rimborso. Nel frattempo, su Google Play per Android è già apparso il primo gioco Tetris firmato proprio da N3twork, disponibile al download da subito.

A proposito di Tetris, ecco dieci gadget per veri appassionati.





The post Tetris sparirà da Android e iOs a partire da aprile appeared first on Wired.

Fonte: Wired