Stavolta la Brexit è cosa fatta

23 January 2020 – 11:46

(Foto: Wiktor Szymanowicz/Getty Images)Il Parlamento britannico ha terminato l’iter per la ratifica della legge attuativa dell’accordo sull’uscita del Regno Unito dall’Unione europea (Eu Withdrawal Agreement Bill), aprendo definitivamente la via alla Brexit, prevista alla scadenza del 31 gennaio, ovvero la terza deroga temporale concessa dal consiglio europeo. La Camera dei Lord ha infatti rinunciato a riproporre cinque emendamenti al testo, sgraditi al governo guidato dal primo ministro Boris Johnson, che la Camera dei Comuni aveva in precedenza già cancellato. Adesso mancano soltanto due ulteriori passi: il royal asset, ovvero la firma della regina che fa di fatto entrare in vigore la legge, e la ratifica del Parlamento europeo. Entrambi gli atti sono scontati.

Tre anni e sette mesi dopo il referendum sull’uscita dall’Ue, Brexit sarà quindi fatta. L’obiettivo di Johnson – e del suo slogan elettorale Get the brexit done – è stato raggiunto. “Si era pensato che non avremmo mai tagliato il traguardo” – ha esultato il primo ministro – ma ce l’abbiamo fatta. Ora possiamo lasciarci alle spalle tre anni di divisioni e recriminazioni e concentrarci su un futuro esaltante con scuole e ospedali migliori, strade più sicure e opportunità estese a ogni angolo del nostro paese“. Così a mezzanotte del 31 gennaio, il divorzio sarà effettivo e il Regno Unito sarà ufficialmente fuori dalla Ue, di cui ha fatto parte per 45 anni. Da notare che gli emendamenti bocciati riguardavano temi abbastanza rilevanti per il futuro dei cittadini non britannici. In particolare, si chiedeva di dare il diritto automatico a tre milioni e mezzo di cittadini europei residenti di restarci a tempo indeterminato nonché il diritto dei figli minori di rifugiati di ricongiungersi con i loro familiari nel territorio britannico.

Cosa succede adesso

Dopo che la prossima settimana il parlamento europeo avrà votato l’accordo e si sarà superato il 31 gennaio, si aprirà un periodo di transizione che durerà indicativamente fino a dicembre 2020. In questa finestra temporale i due blocchi dovranno negoziare un accordo commerciale. In questi 11 mesi, di fatto, cambierà poco: sarà ancora possibile emigrare liberamente e cercare lavoro in Gran Bretagna, e viceversa per i cittadini britannici nei 27 paesi della Ue. L’obiettivo chiave che si pongono sia Londra che Bruxelles è quello di evitare il pagamento di dazi sull’import-export attraverso la Manica. Appare tuttavia abbastanza improbabile in un periodo così breve il raggiungimento di soluzioni e accordi, per questo vi potrebberò essere ulteriori estensioni per evitare uno scenario no-deal.

“Siamo al termine di un lungo cammino, un risultato che qualcuno di noi aveva pensato non sarebbe mai arrivato”, ha commentato con sollievo dopo l’atto finale della Camera alta lord Martin Callanan, viceministro per la Brexit. Il quale, parlando di cosa accadrà adesso, ha tuttavia cercato di rassicurare chi è contrario all’uscita dell’Ue. Ha infatti spiegato che il parlamento avrà ampio spazio per “passare in rassegna i temi discussi” nell’ambito della legge quadro appena approvata nei prossimi passaggi normativi che riguardano più nel dettaglio i molteplici e complessi aspetti del divorzio dall’Ue e del post-Brexit.

Come siamo arrivati qui?

L’epilogo era ormai scontato sulla scia del successo conservatore alle ultime elezioni dello scorso 12 dicembre, vinte da Johnson con percentuali che non si vedevano dai tempi di Margaret Thatcher. Le elezioni si erano rese necessarie perché non si riusciva ad avere una maggioranza necessaria proprio per approvare l’accordo su Brexit. Andando con ordine, l’ex primo ministro conservatore, Theresa May, era succeduta a David Cameron nel luglio 2016 e aveva convocato le elezioni anticipate l’8 giugno 2017 col tentativo di consolidare la maggioranza dei conservatori per favorire l’uscita del Regno Unito dall’Unione. I Tory avevano perso a quel giro 13 seggi e la strada di May era diventata così una tortuosa salita.

Dopo oltre un anno di tentativi e un braccio di ferro incessante con Bruxelles, i conservatori alla guida del governo non sono mai riusciti a mettere insieme la maggioranza necessaria per far approvare l’accordo, sfiorando, nell’aprile 2019, lo scenario del no deal. Per questo a giugno May, dopo aver ottenuto una proroga dal Consiglio europeo per il 31 ottobre, si è dimessa e ha lasciato Downing Street in eredità a Boris Johnson. Anche lui, però, ha fallito nell’ottenere una maggioranza parlamentare con cui realizzare l’accordo di uscita. Di fronte a un parlamento bloccato, Johnson non ha avuto altra scelta che chiedere nuove elezioni non prima però di aver ottenuto da Bruxelles la terza estensione che fissava la nuova scadenza al 31 gennaio 2020. Le elezioni di dicembre hanno visto il suo trionfo e la scadenza è così l’ultima che Bruxelles deve concedere.

The post Stavolta la Brexit è cosa fatta appeared first on Wired.

Fonte: Wired