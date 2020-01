Riconoscimento facciale: e il PD?

23 Gennaio 2020 – 19:48

Il deputato Filippo Sensi del Partito Democratico presenta un’interrogazione parlamentare per far luce sull’uso del riconoscimento facciale in Italia.

