Questo aereo vola a energia elettrica grazie a batterie e pannelli solari

23 Gennaio 2020 – 20:28

Il concept realizzato dal designer Joe Doucet punta su tre motori a elica rivolti spinti da altrettanti motori elettrici per abbattere parzialmente le emissioni di gas serra di una delle attività umane più dannose per il pianeta. Il velivolo viaggerebbe a velocità inferiori ma rimarrebbe adatto per i voli a corto raggio.Continua a leggere



Il concept realizzato dal designer Joe Doucet punta su tre motori a elica rivolti spinti da altrettanti motori elettrici per abbattere parzialmente le emissioni di gas serra di una delle attività umane più dannose per il pianeta. Il velivolo viaggerebbe a velocità inferiori ma rimarrebbe adatto per i voli a corto raggio.

Continua a leggere Il concept realizzato dal designer Joe Doucet punta su tre motori a elica rivolti spinti da altrettanti motori elettrici per abbattere parzialmente le emissioni di gas serra di una delle attività umane più dannose per il pianeta. Il velivolo viaggerebbe a velocità inferiori ma rimarrebbe adatto per i voli a corto raggio.

Fonte: Fanpage Tech