La scimmia di Friends (e di Lynch) e altri animali memorabili della tv

23 January 2020 – 11:56

Per celebrare il suo 74esimo compleanno lo scorso 20 gennaio, il visionario David Lynch ha voluto fare un regalo a sorpresa ai tanti fan pubblicando su Netflix un suo corto inedito intitolato What Did Jack Do?. In puro stile lynchiano, si tratta di 17 minuti in bianco e nero in cui lo stesso regista interroga una scimmia sull’identità di un misterioso assassino. Al solito, enigmatico quanto basta. Ovviamente, l’attenzione di molti è stata catturata dall’animale protagonista, scatenando una curiosità che ha portato a una simpatica rivelazione: Katie, la scimmia attrice presente in questo corto, è la stessa che interpretava il mitico Marcel in Friends. Dagli albori della storia del cinema e anche della tv, da Lassie in poi, gli animali delle più varie specie (come la piovra Aristotele de La famiglia Addams o il coccodrillo Elvis di Miami Vice) sono diventati figure indelebili del nostro immaginario. Ecco alcuni esempi.

1. Marcel (Friends)

Pe alcuni episodi della prima stagione, Friends ha potuto contare su un altro personaggio iconico oltre ai sei protagonisti: Marcel. Ross (David Schwimmer) prese con sé questo esemplare di scimmia cappuccina come animale da compagnia, anche per superare la separazione dalla moglie Carol rivelatasi lesbica. Certo, tenere un primate era ed è illegale, da qui mille peripezie per ritrovarlo quando fuggiva. I problemi più gravi, però, arrivarono quando Marcel raggiunse la pubertà, diventando irrefrenabile. Ross fu costretto a cederlo a uno zoo, ma tutto è bene quello che finisce bene: Marcel diventò una stella del cinema recitando niente meno che a fianco di Jean-Claude Van Damme. In ogni caso, la scimmia non fu l’unico animale a girare sul set di Friends: basti pensare alla gallina e all’oca di Joey e Chandler. Almeno non si può dire che qui ci fossero attori cani.

2. Happy (Settimo cielo)

A proposito di cani, molti ricorderanno la serie drammatico-familiare Settimo cielo, altra istituzione televisiva fra gli anni ’90 e Duemila tutta buoni sentimenti e trame edificanti. Il reverendo Eric Camden e la moglie Annie avevano avuto talmente tanti figli che è piuttosto difficile ora ricordarsi i nomi e i destini di tutti quanti (a parte forse Mary, ruolo che avviò la carriera di Jessica Biel). Ma c’era una presenza che non può essere cancellata dalla nostra memoria, quella del cane Happy. E non tanto perché il piccolo amico a quattro zampe fosse molto rilevante per le storie dei protagonisti (anche se arrivò in seguito a un patto col diavolo e sostanzialmente fu rubato a un’altra famiglia), ma per via della sua comparsa nella sigla con la scritta “Happy as Happy the dog”, divenuto un meme usatissimo sul web. Happy, nome vero della cagnolina che lo interpretava, è scomparsa nel 2010: grazie per tutte le tautologie.

3. Salem (Sabrina, vita da strega)

Ok, tecnicamente Salem, il gatto nero parlante di Sabrina, vita da strega, sitcom teen dei ’90, non era un animale in carne e ossa. O meglio, durante la serie si alternavano scene di un gatto vero e proprio e altre in cui si inquadrava un improbabile animale di pezza dalle labbra semoventi. Però, non si può non nominarlo nella lista degli animali televisivi più memorabili: il suo senso dell’umorismo, l’accidia insuperabile e le battute ciniche sono state fondamentali per dare pepe una serie altrimenti fin troppo zuccherosa. Come aspettarsi qualcosa di diverso da uno stregone di ben 500 anni condannato alla forma felina per peccati inenarrabili? Per capirne l’importanza, basta pensare che fu l’unico personaggio, a parte la stessa Sabrina, a comparire in ogni singolo episodio delle sette stagioni. Altro che nove vite.

4. Flipper (Flipper)

In pochi avrebbero scommesso che un delfino a naso di bottiglia sarebbe diventato uno dei personaggi più ricorrenti e famosi di cinema e tv. Eppure, fin dai primi film del 1963-64, a cui seguirono due telefilm (uno nel 1964 e uno nel 1995) e ancora un altro film nel 1996, Flipper si è guadagnato di diritto la sua saga pluriennale. Soprannominato il “Lassie acquatico”, appunto per il tentativo di spostare in mare le stesse dinamiche uomo-animale viste nella serie canina, tutto l’indotto legato a Flipper, con tanto di merchandising, ebbe successo grazie al mix di storie ambientaliste, risvolti umanizzanti e anche una buona dose di riprese subacquee. Ovviamente, nel corso del tempo furono molti i delfini che interpretarono il protagonista, anzi le delfine: gli esemplari femmine erano scelti in quanto per loro natura meno aggressivi dei maschi e quindi in generale sulla loro pelle erano meno frequenti cicatrici o segni di lotta (comunissimi nei delfini).

5. Vincent (Lost)

Se ancora vi state chiedendo come sia andato a finire Lost, e quale sia stato il senso di tutto, non c’è da biasimarvi. Con il passare del tempo molti dettagli e molte storyline si perdono nella nebbia dei ricordi, l’importante però è non dimenticarsi di Vincent. Chi è Vincent? Il labrador retriever del piccolo Walt, unico superstite non umano del volo Oceanic 815. Dopo una scena strappalacrime alla fine della prima stagione (il cane si getta in acqua per inseguire Walt salpato su una zattera per poi tornare a riva sconsolato), Vincent passa da un proprietario all’altro sull’isola, spesso sparendo nel nulla e conducendo a luoghi misteriosi. Nell’ultimissima scena, quando Jack ha salvato l’isola e sta per morire, il cane gli si sdraia accanto per consolarlo esattamente nello stesso punto in cui, nel primo episodio, l’aveva svegliato: commozione da brividi.

