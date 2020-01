La nuova scarpa Adidas nata dalla fusione tra Stan Smith e Superstar

23 January 2020 – 12:01

(Foto: Adidas)La nuova proposta di Adidas Originals per il 2020 farà sicuramente piacere agli appassionati dei modelli storici del brand tedesco dato che va a unire due collezioni icona come le Superstar e le Stan Smith con una commistione che miscela linee e design. Il nome rappresenta perfettamente questa fusione, Adidas Superstan.

Il colpo d’occhio racconta subito questa intersezione che potrà sorridere a entrambi gli affezionati di solito contrapposti in preferenze. Le nuove sneaker presentano infatti la classica intersuola di Superstar mentre sulla linguetta ecco il volto subito riconoscibile di Stan Smith (di recente uscite anche nella versione invernale con Gore-Tex) oltre che la ben nota tomaia bianca in pelle e dettagli nella sfumatura Fairway Green dell’altra storica collezione. Sul lato non possono mancare le tre strisce perforate, mentre la punta è a conchiglia come quella di Superstar, un particolare rimasto intaccato da mezzo secolo.

(Foto: Adidas)Ed è infatti proprio per celebrare i 50 anni di Superstar, che Adidas Originals ha deciso di presentare questa variante ibrida. Superstan porta al proprio interno le due anime delle due linee e sarà disponibile a partire dal prossimo 1 febbraio in tutto il mondo.

A proposito di Adidas, di recente si sono viste le speciali scarpe in stile 8bit e quelle dedicate alla celebre serie tv Games of Throne.

