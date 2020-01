Con Office 365, Bing sostituisce Google in Chrome

23 January 2020 – 16:34

Microsoft fa leva su Office 365 per spingere un numero significativo di utenti Chrome a sostituire Google con Bing come motore di ricerca predefinito.

