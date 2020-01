10 specie animali a rischio estinzione in Australia

23 January 2020 – 11:58

L’Australia, secondo i dati della Union of Conservations of Nature, è il paese al mondo con il maggior numero di specie animali a rischio estinzione. Dati che spaventano, soprattutto alla luce dei terribili incendi che in questi mesi hanno colpito i territori del Nuovo Galles del Sud provocando la morte di milioni di animali.

Molto si è parlato dei koala – la cui popolazione, già funzionalmente estinta, sembra essersi ridotta a circa due terzi degli esemplari – ma sono tantissime le specie minacciate. Nella nostra gallery ne abbiamo raccolte 10, autoctone del continente australiano, tutte nello spettro delle specie a rischio – pur nelle loro differenze – secondo la classificazione fatta dagli esperti Iucn.

