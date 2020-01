Windows 7 ESU costerà 800000 euro alla Germania

22 Gennaio 2020 – 16:48

La spesa per il Extended Security Update di Windows 7 costerà alle casse pubbliche tedesche ben 800000 euro che finiranno nelle tasche di Microsoft.

