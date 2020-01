Quanto conosci il cinema di Hayao Miyazaki e lo Studio Ghibli?

22 January 2020 – 9:20

Tra febbraio e aprile di quest’anno ben 21 pellicole dello Studio Ghibli – la casa di produzione fondata da Hayao Miyazaki e dal suo sodale Isao Takahata – sbarcheranno su Netflix.

Una notizia che ha messo in fibrillazione migliaia di fan che potranno rivedere quasi tutti i capolavori del maestro giapponese, vincitore di un premio Oscar nel 2003 e del Leone d’Oro alla carriera alla Mostra del Cinema di Venezia nel 2005. Quale occasione migliore per un ripasso dell’intera filmografia in previsione di una lunga maratona? Mettetevi alla prova col nostro quiz.

Fonte: Wired